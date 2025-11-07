Burhanettin Bulut'tan CHP Bilgi İşlem Sorumlusu Orhan Gazi Erdoğan'ın tutuklanmasına tepki

CHP Genel Başkan Yardımısı Burhanettin Bulut, CHP Bilgi İşlem Sorumlusu Orhan Gazi Erdoğan'ın tutuklanmasına tepki gösterdi.

Yeni Şafak'ın, Orhan Gazi Erdoğan'ı hedef alan manşetini hatırlatan Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"FETÖ TAKTİKLERİ"

"Yeni Şafak gazetesi, bu sabah manşetinden FETÖ taktiklerini andıran bir yöntemle, partimizin Bilgi İşlem Sorumlusu Orhan Gazi Erdoğan’ı hedef aldı ve 'tutuklandı' başlığıyla algı operasyonuna girişti. Bugün, Orhan Gazi Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyemize yönelik sözde 'Veri Uygulaması' soruşturması kapsamında tutuklama kararı verildi. Bu karar, bir kez daha yargının siyasetin sopası haline getirildiğinin, belediyelerimizin iktidar tarafından sistematik biçimde hedef alındığının göstergesidir.

Bu ülkede hukukun yerini talimatlar, adaletin yerini siyaset almış; yargı bağımsızlığı yerle bir edilmiş, mahkemeler siyasetin emir merkezi haline getirilmiştir. Parti emekçimizin hukuksuzca tutuklanması ne adalete, ne de vicdana sığmaktadır. Yargıyı siyasete sopa yapanlara karşı; demokrasiyi, hukuku ve halkın iradesini savunmaya devam edeceğiz"