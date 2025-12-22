Burhaniye Belediyesi'nden Gülşah Durbay anısına lokma hayrı

(BALIKESİR) - Burhaniye Belediyesi, vefat eden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay anısına lokma hayrı yaptı. Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Adı kalbimizde, hatırası daima bizimle olacak" dedi.

Burhaniye Belediyesi, genç yaşta hayatını kaybeden Gülşah Durbay anısına vatandaşlara lokma dağıttı. Belediye Hizmet Binası önünde gerçekleştirilen lokma hayrına; Deveciler, Burhaniye Belediye Başkan Yardımcıları Tamer Midilli ve Ahmet Demir, CHP Burhaniye İlçe Başkanı Aylin Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Durbay’ın anısına düzenlenen hayırda Deveciler, "Bizleri derin bir üzüntüye boğan, kıymetli kardeşimiz ve yol arkadaşımız Gülşah Durbay’ın ruhuna lokma hayrı gerçekleştirdik. Adı kalbimizde, hatırası daima bizimle olacak" diye konuştu.