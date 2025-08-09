Burhaniye'de La Bonne Coffee hizmete açıldı

Haber: Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Belediyesi iştiraki olan BUR-BEL A.Ş. bünyesinde yeni nesil kahve konsepti ve uygun fiyatlarıyla “La Bonne Coffee” vatandaşların hizmetine açıldı.

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'in ev sahipliğinde düzenlenen açılışa; Burhaniye Belediye Başkan Yardımcıları Ayten Tuna, Oktay Erbalaban, Tamer Midilli ve Ahmet Demir ile Burhaniye Belediye Meclis Başkanvekili Tarık Erdil, CHP Burhaniye İlçe Başkanı Aylin Yıldırım, İYİ Parti Burhaniye İlçe Başkanı İbrahim Yerel, Burhaniye Kent Konseyi Başkanı Hasan Metin, Burhaniye Belediye Meclis Üyeleri, Belediye Birim Müdürleri, basın temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Turistik Ören Mahallesi'nde kapılarını açan La Bonne Coffee, modern tasarımı, ferah atmosferi ve geniş kahve menüsüyle dikkat çekiyor. Özel kahveler, soğuk içecekler, tatlı ve atıştırmalık seçenekleriyle kahve severlerin yeni buluşma noktası olacak olan işletme, ilçede kahve kültürüne farklı bir soluk getirecek.

Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, açılış konuşmasında, şunları söyledi:

“BUR-BEL Şirketi aracılığıyla La Bonne Coffee’yi açıyoruz. Bu mekan sadece kahve içilen bir yer değil, ailelerin bir araya geldiği ve üniversite öğrencilerinin buluştuğu yer olacak. Öğrenciler sohbet edip ders çalışacak. Ucuz ve kaliteli hizmet sunacağız. Biz biliyoruz ki Burhaniye’nin geleceği gençlerdedir. Her şey Burhaniye için her şey hemşehrilerimiz için ve gençlerimiz için. Gençlerimiz her şeyin en iyisini hak ediyor. Tüm meclis üyelerimiz ve belediye çalışanlarımız ile durmadan çalışıyoruz. Bu kafe de bu anlayışın bir ürünü. Burada sunulan her ürün herkesin bütçesine uygun olacak. Kaliteli ve ulaşılabilir olacak. Bu projede emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun.”

Konuşmanın ardından kurdele kesilirken, davetlilere ikramlarda bulunuldu.