Burhaniye'de muhabirimiz İsmail Arı için eylem: Hukuksuz tutukluluğa son verin

BirGün gazetesi muhabiri İsmail Arı’nın tutuklanmasına tepkiler büyüyerek devam ediyor.

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde Arı’nın tutuklanmasına tepki göstermek için basın açıklaması gerçekleştirildi. SOL Parti’nin çağrısıyla gerçekleşen açıklamaya Burhaniye Emek ve Demokrasi Güçleri destek verdi.

Kent meydanında yapılan açıklamada, “BirGün Gazetesi’nin her bir çalışanı ve her bir meslektaşımız ve yurttaşlar, Arı’ya yönelik haksız hukuksuz tutuma karşı duracaktır. İsmail tutuklanmadan önce okurlarına, dostlarına gönderdiği mesajda şunları söylemişti. ‘Tek suçum bu ülkede gazetecilik yapmak. Gazetecilik suç değildir. Gazetecilerin yanında olun’ demişti. Evet, İsmail’in de dediği gibi, tek suçu bu ülkede gazetecilik yapmak. Bizler meslektaşları olarak İsmail’in yanında, bu hukuksuzluğun tam karşısında olacağız. Kamuoyuna sesleniyoruz, haber hakkınız için bu hukuksuzluğa tepki gösterin. BirGün çalışanları olarak bir kez daha ilan ediyoruz: Hiçbir baskı, hiçbir tehdit, hiçbir gözdağı bizi bildiğimiz yoldan döndüremez” denildi.

Açıklamada şunlar belirtildi: Bu hukuksuz tutukluluğa derhal son verin. Meslektaşımız İsmail Arı’yı serbest bırakın. Ve buradan kamuoyuna çağrımızdır: Haber hakkına sahip çıkın. Gerçeğin susturulmasına izin vermeyin. Bu karanlığı dayanışmayla aşacağız. Susmayacağız, yazmaya devam edeceğiz. İsmail Arı’ya özgürlük. Gazetecilik suç değildir.”