Burhaniye'de palamutlar öğrencilerin elinde fidana dönüşecek

Haber: Sefer TALAY

(BALIKESİR) - TEMA Vakfı Burhaniye Temsilciliği tarafından meşe palamudu toplama etkinliği düzenledi. Ören Mahallesi'nde, TEMA Burhaniye Temsilcisi Nuran Sokur’un öncülüğünde düzenlenen etkinliğe TEMA üyelerinin yanı sıra çevreci yurttaşlar da destek verdi.

Ören Mahallesi'nde tescilli tarihi meşe ağaçlarının altında buluşan vatandaşlar, poşetler dolusu palamut topladı. TEMA Burhaniye Temsilcisi Nuran Sokur, toplanan palamutların ana okulu ve ilkokul öğrencilere dağıtılacağını anlatırken, saksılara ekilecek palamutların bahar aylarında fidana dönüşeceğini söyledi.

Nuran Sokur, şunları kaydetti:

"Bugün çok güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Sivil toplum kuruluşları ile tüm TEMA gönüllülerimiz birlikte meşe palamutları topladık. Ören de doğal sit alanında tescillenmiş meşe palamutlarının altında buluştuk. Bu topladığımız palamutları okullarımızda ana okulları ve ilkokullarda çocuklara dağıtacağız. Çocuklarımızda doğa farkındalığı oluşturmak ve doğamıza sahip çıkmak istiyoruz. Bir nebze de olsun iklim krizi nedir, sıfır atık nedir onları çocuklara öğretmek istiyoruz. İlkbaharda da bu çimlenen palamutlarımızı, belediyenin veya Orman İşletme Şefliği ile birlikte hareket edip bize gösterecekleri alanda toprakla buluşturmak istiyoruz."

Etkinliğe katılan Şevki Bayraktaroğlu da, "TEMA Vakfı'nın düzenlemiş olduğu bu meşe palamudu toplama eylemine ben de bir üye olarak katıldım. Bu toplamış olduğumuz meşe palamutlarının yurdumuzun yeşillendirilmesine katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bunlar okullarda dağıtılacak" dedi.

Hasan Ayıkurt ise, "Bu tür çalışmaya katıldığımdan dolayı çok mutluyum, sevinçliyim. Severek, isteyerek katıldım. Memleketimizin geleceği için bütün çalışanların yolu açık olsun" diye konuştu.