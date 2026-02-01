Burhaniye'de sağanak; yollar göle döndü, evlerin bodrum katlarını su bastı

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle yollar göle döndü, evlerin bodrum katlarını su bastı.

Burhaniye ilçesinde hafta boyunca etkili olan ve zaman zaman şiddetini artıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi. İlçede; cadde ve sokaklar göle döndü, mazgallar tıkandı. Özellikle alçak kesimlerdeki evlerin bodrum katlarını ve bahçelerini su bastı. Sürücüler, araçları ile suyla dolu yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Belediye ekipleri bölgede suların tahliyesi için çalışma başlattı. Öte yandan, Ören Sahili’nde Karınca Deresi'nden gelen çamurlu denize karışması sonucu deniz suyu kahverengiye büründü. (DHA)

FOTOĞRAFLI