Burhaniye'de sağanak yolları göle çevirdi

Sefer Talay

(BALIKESİR) - Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle yollar göle döndü, evlerin bodrum katlarını su bastı.

Burhaniye’de öğle saatlerinde başlayan sağanak ilçede cadde ve sokakları göle çevirdi. Özellikle alçak kesimlerdeki evlerin bodrum katlarını ve bahçelerini su bastı.

Sürücüler, araçlarıyla suyla dolu yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Diğer yandan belediye ekipleri, yollarda biriken suları tahliye etmek için çalışma yaptı.