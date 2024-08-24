Burhaniye Temiz Su İnisiyatifi’nden eylem: “Musluklardan akan su tuzlu, acı ve paslı”

Burhaniye Su İnisiyatifi, artan su kesintileri ve su kalitesinin kötü olduğu gerekçesiyle Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü önünde eylem yaptı.

İnisiyatif adına açıklama yapan avukat Filiz Sonsuz, “Su, bildiğimiz su değil. Yaklaşık bir buçuk aydır Burhaniye Ali Çetinkaya Mahallesi ve Bahçelievler Mahallesi’ndeki evlerimizde musluklardan akan suyumuz tuzlu, acı, paslı, yağlı. Yaptırdığımız tahlil sonuçlarına göre, suyun içerisindeki katı madde miktarı, yani su olmayan, suda olmaması gereken maddeler, normal değerlerin 7-8 katına ulaşıyor. Bazı mahallelerimize günün bazı saatlerinde su verilmiyor ya da suyun basıncı düşüyor. Bu duruma çoğunlukla habersiz yakalanıyoruz” dedi.

"İSHAL, KUSMA VAKALARI ARTIYOR"

Sadece Burhaniye merkez mahallelerinin değil, kırsal mahallelerin de susuzlukla sınandığını. Belirten Çallı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kuyucak ve Avunduk mahallelerine tankerlerle su taşınıyor. Daha düne kadar çeşmelerinden su akan bu mahalleler artık tankerle gelecek suyu bekliyor. Uzun yıllardır ya tadı kötü olduğu ya da güvenilir olmadığı için içemediğimiz şebeke suyuyla artık bazı mahallelerimizde diş fırçalayamıyoruz. Sabun köpürmüyor, el yıkanmıyor, duş alınamıyor, bulaşık, sebze meyve yıkanamıyor, yemek yapılamıyor, çay demlenemiyor, çamaşır, bulaşık makineleri, kombiler bozuluyor ve ishal, kusma vakaları artıyor. Yapılan yüzlerce, binlerce şikayete rağmen ne ilgili bakanlıklardan, ne İl Sağlık Müdürlüğü’nden, ne Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nden, ne belediyelerden hiçbir tatmin edici resmi cevap yok."