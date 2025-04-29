Burhaniye’de marangoz atölyesi alevlere teslim oldu

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde bir marangoz atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun süren müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi 260. Cadde No:7 adresinde bulunan marangoz atölyesinden dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Burhaniye Grup Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, alevlere müdahale etti. Titiz bir çalışma sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, atölyede ciddi maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatılırken, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.