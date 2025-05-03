Burhaniye’de tarlalar gelincik açtı

Burhaniye ilçesinde, baharın gelmesi ile birlikte kırlar yeşillenirken, bazı yerlerde çıkan gelincikler de kırlara güzellik kattı. Bazı vatandaşlar gelincik hasadı yaparken, inşaat ustası Kemal İşi de, gelincikleri şerbet yapımında kullanacağını söyledi.

Burhaniye’de meralarda bol bol çıkan gelincikler ilgi odağı oldu. Gelincik toplayan vatandaşlar, gelincikler arasında da bol bol fotoğraf çektirdi. Burhaniyeli İnşaat ustası Kemal İşi de, gelincik topladı. Gelinciklerin kırları süslediğini kaydeden 3 çocuk babası Kemal İşi, "Buraya kurbanlık bakmak için geldim. Gelincikleri görünce de çok sevindim. Gelinciklerle fotoğraflar çektim. Topladığım gelincikleride şerbet yapımında kullanacağım" dedi.