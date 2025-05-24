Burhaniye’de tek katlı ev yandı
Kaynak: İHA
Burhaniye’de kırsal Şarköy Mahallesinde çıkan yangında tek katlı ev zarar gördü. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevreye sıçramadan söndürüldü.
İlçe merkezine 2 kilometre uzaklıktaki kırsal Şarköy mahallesinde Şarköy sokak 40’lu tek katlı evde sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangına, Balıkesir Büyükşehir İtfaiyesi Burhaniye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Yangın kısa sürede çevreye sıçramadan söndürülürken, tek katlı ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.