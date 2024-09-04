Burhaniyeliler'den madene karşı dilekçe

Koza maden şirketi tarafından Burhaniye’nin kırsal mahalleri Avunduk ve Sübeylidere’de yapılmak istenen maden işletmesi Burhaniyeliler tarafından protesto edildi.

Kent konseyi ve Burhaniye Emek Demokrasi Güçleri “Maden değil temiz su” şiarıyla maden istemediklerini belirten dilekçeleri Burhaniye Kaymakamlığına teslim etti.

Burhaniye Kent Konseyi Genel Sekreteri Erman Pazarbaşı Burhaniye Kaymakamlığı önünde yaptığı açıklamada bu madene kesinlikle karşı durulacağını madenin açtırmayacaklarını sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi.

Açıklama sonrası Artvin’in Cankurtaran bölgesinde doğasına, toprağına sahip çıktığı için yağmacı şirketin saldırganları tarafından silahla vurularak öldürülen Reşit Kibar için yapılan bir dakikalık saygı duruşunun ardından mücadelenin devam edeceği çağrısıyla etkinlik sonlandırıldı.