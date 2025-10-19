Burka ve peçe bir ülkede daha yasak

DIŞ HABERLER SERVİSİ

Güney Avrupa ülkelerinden Portekiz'de parlamento, burka ve nikap gibi yüzü tamamen kapatan örtülerin kamusal alanlarda kullanılmasını yasaklayan yasa tasarısını onayladı. Aşırı sağcı Chega Partisi tarafından sunulan yasa tasarısı diğer sağ partiler tarafından desteklendi.

Yasaya göre, peçe takmak çoğu kamusal alanda yasaklanacak, ancak havaalanları, diplomatik misyonlar, ibadethaneler ve camiler gibi yerlerde buna istisna tanınacak.

PARA VE HAPİS CEZASI

Yasa, yasağa uymayanlara 200 ila 4.000 euro (yaklaşık 234 ila 4.670 dolar) arasında para cezası öngörüyor. Ayrıca bir kişiyi peçe takmaya zorlayanlara üç yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

Aşırı sağcı Chega Partisi lideri André Ventura, parlamentodaki konuşmasında tasarıyı savunarak, “Portekiz’e gelen herkesin nereden geldiği ya da hangi dine mensup olduğu önemli değil; herkes bu ülkenin değerlerine ve geleneklerine saygı duymalıdır” dedi.

AŞIRI SAĞCI PARTİNİN İŞİ

Ventura ayrıca, “Bir kadın peçe takmaya zorlanıyorsa ya da kültürel nedenlerle bunu yapmaya mecbursa, o artık özgür bir kadın değildir. Chega (Yeter), kadınların baskı altına alınmasını asla kabul etmez” ifadelerini kullandı. İktidardaki Sosyal Demokrat Parti milletvekili Andreia Neto da yasayı destekleyerek, “Hiçbir kadın yüzünü örtmeye zorlanmamalı. Cinsiyet eşitliği bizim toplumsal temelimizdir ve kadın özgürlüğü tartışmaya açık değildir” dedi.

SOLCULARDAN İTİRAZ

Buna karşı çıkan sosyal demokrat Sosyalist Parti milletvekili Pedro Delgado Alves ise “Bu girişim sadece ideolojik bir gösteridir. Ayrımcı düşünceleri olanlar tarafından siyasi amaçlarla kullanılmaktadır. Bunun tam tersi bir etkisi olacak; kadınlar evlerine kapanacak.

Bugün Chega, toplumu kutuplaştırmak istiyor” şeklinde konuştu. Portekiz’de peçe takılması son dönemlerde kamuoyunda büyük tartışmalara yol açıyordu. Tasarının kaderi şimdi merkez sağcı Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa’nın elinde. Cumhurbaşkanı yasayı onaylayabilir, veto edebilir veya Anayasa Mahkemesi’ne inceleme için gönderebilir.

AVRUPA'DA YASAK YAYILIYOR

Eğer yasa yürürlüğe girerse Portekiz, Fransa, Avusturya, Belçika ve Hollanda gibi peçeye kısmen veya tamamen yasak getiren Avrupa ülkeleri arasına katılacak. 2021 nüfus sayımına göre, Portekiz’de yaklaşık 40 bin Müslüman yaşıyor. Tasarıyı parlamentoya getiren aşırı sağcı Chega partisi mayıs ayındaki son seçimde büyük patlama yapmış, yüzde 22 civarında oy oranıyla üçüncü parti olmuştu.