Burkina Faso'da darbe girişimi engellendi

Burkina Faso'da darbe girişiminin engellendiği duyuruldu.

Güvenlik Bakanı Mahamadou Sana, devlet televizyonundan yaptığı açıklamada, 16 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na düzenlenmesi planlanan bir saldırının engellendiğini bildirdi.

Söz konusu saldırı hazırlığının Fildişi Sahili'nde yapıldığını belirten Sana, olaya karışan bazı subayların da Abidjan'a kaçtığını kaydetti.

Sana, olayla ilgili bazı gözaltılar yapıldığını ancak söz konuşu girişimin planlayıcılarının Fildişi Sahili'nde olduğunu vurguladı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.