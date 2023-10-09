Burkina Faso'da darbe girişimiyle bağlantılı bir subay öldürüldü

Burkina Faso'da, 27 Eylül'deki darbe girişimiyle ilgili hakkında tutuklama kararı bulunan bir subay, güvenlik güçlerine karşı çıkınca öldürüldü.

Askeri savcılıktan yapılan açıklamada, Binbaşı İsmail Touhogobou'nun, darbe girişiminde payı olduğu gerekçesiyle hakkında tutuklama kararı bulunduğu, kendisini almaya gelen güvenlik güçlerine karşı geldiği bildirildi.

Touhogobou'nun bir güvenlik gücünü yaralaması üzerine olay yerinde öldürüldüğü kaydedildi.

Burkina Faso'da 27 Eylül'de yaşanan darbe girişimiyle ilgili çok sayıda asker tutuklanmış, Jandarma Genel Komutanı da görevden alınmıştı.