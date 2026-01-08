Burkina Faso lideri İbrahim Traoré’ye suikast engellendi

Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'da askeri lider İbrahim Traoré’ye yönelik suikast planı engellendi.

Ülkenin Güvenlik Bakanı Mahamadou Sana, gece saatlerinde yaptığı açıklamada suikast planının eski Burkina Faso lideri Albay Paul-Henri Sandaogo Damiba tarafından hazırlandığını iddia etti.

BBC'nin aktardığına göre Sana, “İstihbarat servislerimiz bu operasyonu son saatlerde engelledi. Devlet başkanını suikasttan sonra sivil şahsiyetler de dahil olmak üzere diğer önemli kurumlara saldırmayı planladılar” dedi.

Sana, suikast girişiminin Burkina Faso'nun komşusu Fildişi Sahilleri tarafından finanse edildiğini öne sürdü.

Bakan ulusal televizyonda yaptığı açıklamada, “Soruşturmalarımız devam ediyor ve birkaç kişi tutuklandı. Bu kişiler yakında adalete teslim edilecek” dedi.

Sana, durumun kontrol altında olduğunu vurguladı ve vatandaşları “tehlikeli planlara aldanmamaları” konusunda uyardı.

Sana'nın aktardığına göre suikast planı sızdırılmış bir video ortaya çıktı.

Görüntülerde, suikast düzenlemek isteyen kişilerin 3 Ocak Cumartesi günü yerel saatle 23:00 civarında Traore'nin konutuna patlayıcı yerleştirerek onu öldürmeyi amaçladıkları iddia ediliyor.

Sonrasında ise diğer üst düzey askeri ve sivil şahsiyetleri de hedef alınacaktı.

İBRAHİM TRAORÉ'NİN GÖREVE GELİŞİ

Burkina Faso'da Paul-Henri Sandaogo Damiba, dönemin Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore'yi devirerek Ocak 2022'de yönetime el koymuştu.

Mevcut askeri yönetimin lideri İbrahim Traoré ise 30 Eylül 2022'de, darbeyle başa gelen Albay Paul-Henri Sandaogo Damiba'yı devirmişti.

Damiba, görevden alınmasının ardından komşu ülke Togo'da sürgünde bulunuyor.