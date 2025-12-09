Burkina Faso, Nijerya'yı hava sahasını ihlal etmekle suçladı

Burkina Faso, Nijerya Hava Kuvvetlerine ait bir uçağı hava sahasını ihlal etmekle suçladı.

Burkina Faso, Mali ve Nijer'in oluşturduğu Sahel Devletleri İttifakı'ndan (AES) yapılan yazılı ortak açıklamada, Nijerya Hava Kuvvetlerine ait C-130 tipi bir uçağın 8 Aralık'ta Burkina Faso'nun Bobo Dioulasso kentine acil iniş yaptığı bildirildi.

Uçağın Burkina Faso hava sahasını kullanmak için izin almadığı belirtilen açıklamada, AES'nin söz konusu hava ihlalini en sert biçimde kınadığı kaydedildi.

Açıklamada, "Uluslararası hukuk ve sivil havacılık kuralları hiçe sayılarak gerçekleştirilen bu düşmanca eylem karşısında, AES ülkelerinin toprak bütünlüğü ve güvenliğinin sağlanması için gerekli tüm tedbirler alınmıştır." ifadesi kullanıldı.

Nijerya basınında çıkan haberlerde ise uçaktaki tamamı askerlerden oluşan 2'si mürettebat 11 kişinin Burkina Faso tarafından gözaltına alındığı, uçağa da el konulduğu belirtildi.

Nijerya Hava Kuvvetlerine ait C-130H Hercules tipi askeri kargo uçağının Gana'nın Tamala kentine gitmek üzere havalandığı tahmin ediliyor.