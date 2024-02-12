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Burnu kırılan Anadolu Efesli Willis, operasyon geçirdi

Ajans Haberleri
  • 12.02.2024 13:15
  • Giriş: 12.02.2024 13:15
  • Güncelleme: 12.02.2024 13:15
Kaynak: AA
Burnu kırılan Anadolu Efesli Willis, operasyon geçirdi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray Ekmas ile dün oynadıkları maçta burnu kırılan Anadolu Efes'in ABD'li oyuncusu Derek Willis, operasyon geçirdi.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Başarılı oyuncumuz Derek Willis'in dün oynanan Galatasaray Ekmas karşılaşmasında burnu kırılmış, oyuncumuza karşılaşma sonrasında Doç. Dr. Sertan Şahin tarafından burun redüksiyon ve atel uygulaması yapılmıştır." denildi.

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