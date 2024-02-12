Burnu kırılan Anadolu Efesli Willis, operasyon geçirdi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray Ekmas ile dün oynadıkları maçta burnu kırılan Anadolu Efes'in ABD'li oyuncusu Derek Willis, operasyon geçirdi.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Başarılı oyuncumuz Derek Willis'in dün oynanan Galatasaray Ekmas karşılaşmasında burnu kırılmış, oyuncumuza karşılaşma sonrasında Doç. Dr. Sertan Şahin tarafından burun redüksiyon ve atel uygulaması yapılmıştır." denildi.