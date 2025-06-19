Büro Emekçileri Sendikası: Kreş hakkımız, mücadele edeceğiz

Büro Emekçileri Sendikası (BES), yurt genelinde eşzamanlı düzenlediği basın açıklamaları kapsamında İzmir’de de Konak’ta bulunan sendika binasında basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamayı BES İzmir Şube Başkanı ve KESK Dönem Sözcüsü Deniz Çetin okudu.

Giderek artan derin yoksullaşmaya dikkat çeken Çetin, “Yaşanan bu derin yoksullaşma, muhakkak bütün toplum kesimlerini eşit derecede vurmuyor. Bu derin yoksullaştırma politikalarından kadın emekçiler ve çocuklar, daha fazla mağdur olmaktadırlar. Her yaş grubundan çocuklarda, beslenme sorununa bağlı olarak, başta bodurluk olmak üzere kalıcı sağlık sorunları ortaya çıkarken kadınlar, bu derin yoksullukla baş etmek için daha fazla fedakârlık etmek zorunda kalmaktadırlar” dedi.

Çocuk ve bakım yükünün kadın emekçilerin omuzlarına bir görev gibi yüklendiğine vurgu yapan Çetin, şöyle konuştu: “Bu durum, yaşanan yoksullukta bile eşitsizliği ve daha derin bir yoksulluğu kadınlara dayatmaktadır. Toplumun en önemli nüvesini oluşturan aile yükünü, kadın bedeni ve kadının fedakarlığı üzerine kuran iktidar, uzun yıllardır doğum oranlarının artırılması yönünde politikaları teşvik ederken kadını sadece annelik ve aile üzerinden tanımlamakta, kadının yaşadığı sorunlara toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeten bir yerden çözüm üretmemekte, çocuk bakımına ilişkin bütün sorumluluğu kadının fedakarlığı üzerinden çözmeye çalışmaktadır.”

Anayasa ve Medeni Kanun’da yer alan hükümlerin hatırlatıldığı açıklamada, “Bütün bu düzenlemelerle çocukların bakım ve sağlıklı yetişmesi, devlet güvencesine alınmışken halen iktidar tarafından yürütülen, başta ekonomik politikalar olmak üzere, çocuk bakımı ve beslenmesi yönünde günü kurtaran politikaları aşan bir düzenlemeye gidilmemesi politik bir tercihin en belirgin göstergesidir” denildi.

KREŞ İHTİYACI GİDERİLSİN

“İktidar tarafından, 2025 yılının aile yılı ilan edilmesi ve sanki hane halkının yaşadığı başka bir sorun yokmuş gibi, aile politikalarını sadece kadınların çok çocuk doğurmasına indirgenmesi hepimizin gördüğü bir uygulama olmuştur” ifadeleriyle devam eden açıklama, şu sözlerle son buldu: “Bizler, mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde politikaların geliştirilmesini, daha fazla zaman kaybedilmeden başta kadın emekçiler olmak üzere, ebeveynler üzerinde ciddi bir ekonomik yük haline gelen çocuk bakımına ilişkin adımlar atılmasını ve işyerlerimizdeki kreş ihtiyacının giderilmesi talep ediyoruz. Her çocuğun ihtiyacının karşılandığı, eğitim, ulaşım ve beslenmenin sağlandığı, bilimsel nitelikli kreşlerin açılması talebimizi yineliyor ve bu hakkımızı elde edene kadar mücadelemize devam edeceğimizin bilinmesini istiyoruz.”

Açıklamada, BES’in talepleri ise şöyle sıralandı:

• En düşük memur maaşı yoksulluk sınırının üzerine çıkarılsın.

• Bütün ek ödemeler temel ücrete yansıtılsın.

• Tüm emekçilere 3600 ek gösterge verilsin ve adil bir ek gösterge düzenlenmesine gidilsin.

• 5510 sayılı Kanun kaynaklı mağduriyetler giderilsin.

• Tüm emekçilere kira yardımı yapılsın.

• Söz verildiği halde kaldırılmayan mülakat uygulamasına son verilsin.

• 666 sayılı KHK ile kaldırılan ikramiyeler geri verilsin.

• Çocuk bakım ve eğitim hizmetleri, tüm ebeveyn ve çocuklar için bir hak olarak tanımlansın, yasal düzenlemeler bir an önce yapılsın ve uygulamaya geçirilsin.

• 50’den fazla çalışanın olduğu her işyerine kreş açılsın; az çalışanın olduğu yerlerde çalışma alanına yakın, ortak bebek bakım üniteleri ve kreşler açılsın.

• Kreşlerde görev alacak personel toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi almış olsun.

• Kreşlerin denetim ilkelerinin belirlendiği bir yönerge çıkarılmalı, kreş denetimleri, ebeveynlerin de içinde bulunacağı, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı çalışan, sosyal çalışmacılar ve ilgili uzmanların istihdam edileceği düzenlemeler yapılsın.

• Doğum izni bitiminden çocuğun ilköğretime başlayacağı süreye kadar, ebeveynlerin 6 ay dönüşümlü olarak kullanabilecekleri, iki yıl ücretli ebeveyn izin hakkı için acil yasal düzenleme yapılsın!