Büro Emekçileri Sendikası, şiddete karşı tutum belgesi yayımladı

KESK’e bağlı Büro Emekçileri Sendikası (BES), cinsiyet eşitsizliğine ve cinsel yönelim ayrımcılığına dayalı şiddetle mücadelede izlenecek yol haritasını ortaya koyan bir “şiddete karşı tutum belgesi” yayımladı.

Sendika, belgeyle birlikte hem kendi örgütlü yapılarında hem de kamu hizmeti alanlarında şiddetin tüm biçimlerinin önlenmesi, şiddet uygulayana cezai yaptırım uygulanması, şiddetin karşısında durulması ve şiddete maruz kalanın desteklenmesi temel ilkelerini esas aldığını ifade etti.

Belgede, şiddetin yalnızca bireysel tutum ve davranışlarla açıklanamayacağına, sınıfsal sömürüyle iç içe geçmiş bir tahakküm biçimi olarak ele alındığına; kapitalist üretim ilişkileri ve ataerkil toplumsal yapıyla iç içe geçmiş yapısal bir sorun olduğuna dikkat çekildi. BES, bu nedenle toplumsal cinsiyet eşitliğini sendikal mücadelenin ayrılmaz bir parçası olarak ele aldığını kaydetti.

Tutum belgesinin dayanakları arasında, çalışma yaşamında şiddet ve tacizin önlenmesine ilişkin Uluslararası Çalışma Örgütünün 190 sayılı sözleşmesi, Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi (CEDAW), Avrupa Konseyi çerçevesinde hazırlanan İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı Yasa yer alıyor. Ayrıca uluslararası sendikal hareketin politika belgeleri ve kadınların tarihsel kazanımlarına atıf yapılıyor.

BES Genel Merkezi, belgenin uygulanmasının düzenli olarak izleneceğini, ihtiyaçlar doğrultusunda tüzük ve yönetmeliklerde güncellemeler yapılacağını ve cinsiyet eşitsizliğine dayalı şiddetle mücadelenin somut politika ve örgütlenme araçlarıyla güçlendirileceğini duyurdu.