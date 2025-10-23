Büro emekçilerinden bütçeye tepki: "Emeğin değersizleştirilmesine izin vermeyeceğiz"
Büro Emekçileri Sendikası, 2026 yılı bütçe teklifinde emeğin değersizleştirildiği politikaları protesto etti. İstanbul’da bir araya gelen kamu emekçileri, adil bir bütçe, grev hakkı ve 3600 ek gösterge talep etti.
Haber Merkezi
Büro Emekçileri Sendikası (BES) 2026 yılı bütçe görüşmelerinde bütçenin artık emekçilerin taleplerinin dikkate alınarak düzenlenmesi gerektiği vurgulayarak 2026-2028 yılı Toplu Sözleşmesi'ne tepki gösterdi. Büro emekçileri, İstanbul'da bir araya gelerek ses yükseltti.
Büro Emekçileri Sendikası İstanbul Şubeleri, İstanbul Defterdarlığı binası önünde yaptıkları açıklamada, 3600 ek göstergenin bütün kamu çalışanlarına verilmesini, ek ödemelerin emeklilik maaşında dikkate alınması ve işyerlerinde kreş taleplerini seslendirdi. Basın açıklamasını BES İstanbul 1 No'lu Şube Yönetim Kurulu Üyesi Nusret Uçar okudu.
Uçar'ın okuduğu açıklamada, bütçe taslaklarındaki emeğin değersizleştirilmesi planına tepki gösterilerek "İktidar bütçe taslağı öncesinde, bütçe kanununun kapsayacağı yıllar için, başta biz emekçiler olmak üzere toplumun geniş yoksul kesimlerine, yapacağı bütçe kanunuyla bir iyileştirme yapmayacağını ilan etmiş durumdadır. Açıklanan Orta Vadeli Program’da, esas itibarıyla düşük ücret politikasına devam edileceği, kamusal hizmetlerde altyapı yatırımlarının kısıtlanacağı ve kamu kaynaklarının üretim ekonomisine değil; ranta, faize aktarılacağı beyan edilmiştir. Dolayısıyla emekçiler ve yoksulların 2026 yılı ve sonraki yıllarda da yoksulluğa sürükleneceği önceden daha bütçe görüşmeleri başlamadan ilan edilmiş durumdadır" denildi. TÜİK verileri ile emekçilerin haklarının gasp edildiğinin altı çizilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"İktidarın TÜİK ve yandaş sendikalar eliyle bizleri yoksulluğa mahkûm etmesi yetmiyormuş gibi, bizler aynı zamanda iktidarın üretim ve istihdam yaratmaktan uzak ekonomik programı yüzünden bir türlü tutturulamayan ve yüksek seyreden enflasyonun suçlusu olarak biz emekçiler ve ufak tefek yatırım sahibi olan hane halkı suçlu olarak ilan edilmiştir.
İktidarın aparatı haline getirdiği TÜİK dışında yapılan bütün araştırmalarda yoksulluğun derinleştiği ve süreklilik kazandığı ortaya konulmaktadır. Bizler yaşadığımız bu ağır ekonomik kayıpların temel sebeplerinden birinin de mevcut iktidar bloğunun iktidarda kalmak için yarattığı kaotik ortamın süreklilik arz etmesinden kaynaklandığını biliyoruz. Bugün yaşadığımız asıl yoksulluğun başat sebebinin başta gelir adaletsizliği olmak üzere, yargı adaletsizliği ve hukuksuzlukların inatla devam ettirilmesidir."
"YOKSULLUĞU KABUL ETMEYECEĞİZ"
"Yoksulluğun bu kadar geniş tabana yayıldığı bir süreçte, iktidarın bizlere dayattığı bu yoksulluğu işyerlerimizi eksen alan bir mücadele takvimiyle teşhir ediyoruz" denilerek şu talepler sıralandı:
- 2026 yılı bütçesinin tartışılmaya başladığı süreçte bütçeden emekçilere daha fazla kaynak ayrılması,
- Kalıcı kazanımların elde edilmesi için grev hakkı içeren bir sendika yasası düzenlemesinin yapılması,
- Hakem Heyetinin olmadığı ve tarafların eşit temsiliyetini sağlayan yeni bir toplu sözleşme masasının kurulması,
- Mülakat haksızlığına son verilmesi,
- 3600 ek gösterge düzenlemesinin bir an önce yapılasını ve bütün ek ödemelerin temel ücrete yansıtılması,
- İşyerlerimize kreş ve bebek bakım odalarının açılması,
- 5510 Sayılı Kanunun yarattığı mağduriyetlerin ortadan kaldırılmasını ve emeklilikte kamusal emekliliğin esas alınması.