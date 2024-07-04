Büro emekçilerinden SGK önünde eylem: Kazanılmış haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz

BES Ankara Şubesi, SGK İl Müdürlüğü önünde yaptığı basın açıklamasında, "Yoksulluk ve sefalet düzenine karşı, insanca yaşayacak ücret, güvenceli iş, güvenli gelecek mücadelemizden ve kazanılmış haklarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Büro Emekçileri Sendikası (BES) Ankara Şubesi, SGK İl Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaparak servis hakkı için protesto eylemi gerçekleştirdi. Basın açıklamasını BES Ankara 1 No’lu Şube Başkanı Ercan Erdoğan okudu.

Erdoğan, tasarruf tedbirleri adı altında hak gasplarının devam ettiğini vurgulayarak, "Biz SGK emekçileri olarak, kamuda tasarruf deyince, Kur Korumalı Mevduat Hesaplarının dövizden Türk lirasına çevrileceğini, hem faiz hem kur artışlarından parası olanın, zengin olmasını hükümetin engelleyeceğini sanıyorduk, aldatıldık" ifadelerini kullandı.

Açıklamanın devamında Erdoğan, şu talepler sıralandı:

"1. SGK Emekçilerinin, 666 sayılı KHK ile gasp edilen ikramiyeleri AYM’nin iptal etmesine rağmen, AKP yeni bir düzenleme yapmadığı için 11 yıldır ödenmiyor, derhal ödenmesini talep ediyoruz.

2. SGK emekçilerine de 3600 ek göstergenin verilmesini talep ediyoruz.

3. Diğer kamu kurumlarında olan ancak SGK’da olmayan kurum içi uzmanlık ve kurum içi sınav ile denetmenlik talep ediyoruz.

4. Kamuda tüm kurumlarda kariyer planlaması varken SGK emekçilerinin kariyer planlaması yoktur. Üniversite mezunu, SGK’da VHKİ olarak işe başlamışsa, 30-40 yıl sonra yine aynı kadrodan emekli olmaktadır. Bu nedenle belirli bir süre hizmeti olan tüm çalışanlara uzmanlık kadrosunun verilmesini talep ediyoruz.

5. Özel hizmet tazminatı oranının artırılmasını istiyoruz.

6. Tüm çalışanlara acilen hak ettikleri fazla mesai ücretinin ödenmesini istiyoruz.

7. İkramiyelerin ödenmesini istiyoruz.

8. Promosyonların her yıl bir maaş tutarı olarak ve her yıl enflasyon oranınca arttırılmasını talep ediyoruz.

9. Servislerin kaldırılması kararından, kazanılmış haklarımıza göz dikilmesinden vazgeçilmesini istiyoruz.

10. Yoksulluk sınırın üzerinde insan onuruna yaraşacak bir ücret istiyoruz.

11. Seyyanen verilen zam dahil bütün ek ödemelerin temel ücrete yansıtılmasını istiyoruz.

12. Mülakatın kaldırılmasını, liyakatın esas alınmasını istiyoruz.

13. Tasarruf diye Kamuya personel alımının ve Destek personel sayısının azaltılmasına hayır diyoruz."

Açıklamada "Yıllardır hepimize kaybettiren yoksulluk ve sefalet düzenine karşı, insanca yaşayacak ücret, güvenceli iş, güvenli gelecek mücadelemizden ve kazanılmış haklarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz" denildi.