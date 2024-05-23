Büro emekçilerinden SGK’ye siyah çelenk

Emek Servisi

İzmir’de Büro Emekçileri Sendikası (BES) üyesi kamu çalışanları, SGK İzmir İl Müdürlüğü önüne siyah çelenk bırakarak SGK emekçilerinin artan iş yüküne dikkat çekti. BES üyesi emekçiler, Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla SGK İl Müdürlüğü önünde bir araya geldi.

"Mezarda emekli olmayacağız" pankartı açan sendika üyeleri adına açıklama yapan BES İzmir Şube Başkanı Deniz Çetin, "Sosyal güvenliğin giderek tasfiye edildiği, emekli aylıklarının açlık sınırının dahi altında kaldığı, 2008 Ekim sonrası işe giren işçi ve emekçileri mezarda emekliliğin beklediği, işsizlerin, gençlerin toplumun önemli bir kısmının aslında sosyal güvenlik kapsamında olmadığı bir ülkede kutlanacak bir sosyal güvenlik haftasından değil, yok edilen gelecekten bahsedebiliriz" diye konuştu.

SGK emekçilerinin taleplerini ise şöyle sıraladı: "5510 sayılı Yasa değişmelidir. Maaş ödemeleri Prime Esas Kazanca dahil edilmeli, yaş haddi kaldırılmalıdır. SGK emekçilerine 3600 ek gösterge istiyoruz. Servis hakkımızın devam etmesini istiyoruz. Ücretsiz yemek hizmeti istiyoruz."