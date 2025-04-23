Bürokrat Acar fabrikatörmüş!

BirGün, rüşvet ve yolsuzluktan tutuklanan Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin (DHMİ) eski Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar’a yönelik soruşturmanın yeni ayrıntılarına ulaştı.

Gazeteci Tolga Şardan, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, bir CİMER ihbarı sonrasında harekete geçerek eski Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar’ın evinde arama yaptığını, evindeki kasada 26 kilogram külçe altın ile yüksek miktarda döviz ele geçirildiğini” belirterek Acar’ın ‘rüşvet ve yolsuzluktan’ tutuklandığını gündeme getirmişti.

AYLIK GELİRİ 3 MİLYON TL

Acar, 27 Mart’ta, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü’nde alınan ifadesinde, yaklaşık 26 yıl boyunca DHMİ Genel Müdürlüğü’nde çalıştığını, Kasım 2024’te emekli olduğunu ve aylık gelirinin ise 3 milyon TL olduğunu belirtmişti.

Bürokrat olduğu dönemde servet değerinde çok sayıda gayrimenkul edindiğini de itiraf eden Acar hakkında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da suç duyurusunda bulunmuştu. Bakanlık, Acar’ın “Geliri ile orantılı olmayacak şekilde mal varlığı edindiğini, bazı mallarını gizlediği ve şüpheli banka hareketlerine sahip olduğunu” bildirmişti.

GÖREVDEYKEN ALDI

Savcılığın yaptığı araştırmaya göre, Mehmet Cemil Acar, emekli olmadan yaklaşık üç ay önce, 13 Ağustos 2024 tarihinde Batman’da bir mercimek fabrikası satın aldı. Sadece Acar’ın üzerine 12 kayıtlı gayrimenkul olduğu da belirlendi.

Acar’ın Vakıfbank’taki hesapları da mercek altına alındı. Vakıfbank’ta 17 aktif geri kalanı kapalı olmak üzere toplam 128 hesabı olduğu belirlenen Acar’ın Vakıfbank Gimat Şubesi’nde iki, Halkbank Emek Şubesi’nde ise bir kasası olduğu anlaşıldı.

276 MİLYON TL’LİK AKIŞ

Savcılık, Acar’ın Vakıfbank Emek Şubesi’ndeki banka hesabını inceledi. 2019 ile 2024 yılları arasında Acar’ın sadece bu şubedeki hesabından 276 milyon TL para hareketliliği olduğu belirlendi. 2019’da yıllık maaşı 120 bin TL olan Acar’ın yurtdışındaki banka hesaplarında da 210 bin avro ile 150 bin dolar para trafiği tespit edildi. Savcılık, Acar’ın bazı gayrimenkulleri Aydın Acar isimli bir şahıs üzerine almış olabileceğini de belirtti.

Acar ifadesinde, “Vakıfbank hesaplarımda yaklaşık 40 milyon TL civarında param vardır. Bankalardaki kasalarımda da altın ve döviz var ama miktarını hatırlamıyorum. Evdeki aramada ele geçirilen altın ve dövizler ise eski eşime aittir” dedi.

İfade tutanaklarında, Acar’ın sık sık avukatı Vahit Bıçak ile görüştüğü ve bu yüzden ifadeye ara verildiği de belirtildi. Acar’ın avukatı Vahit Bıçak, akademisyen Ceren Damar Şenel’i öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Hasan İsmail Hikmet’in de avukatlığını üstlenmişti.

Bıçak’ın, Ceren Damar Şenel’in müvekkiline cinsel istismarda bulunduğu, konumunu kullanarak bu istismarı sürdürdüğü ve müvekkilini tehdit ettiğini iddia etmesi ve savunmasının yanı sıra Damar ailesine yönelik hakarete varan sözleri nedeniyle Bıçak’a karşı kamuoyunda büyük tepki oluşmuştu.