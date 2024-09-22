Bürokrat dayaktan, BirGün muhabiri haberini yapmaktan yargılanacak

HABER MERKEZİ

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Mart 2024’te Sağlık Yatırımları Genel Müdürü olarak atandığı AKP’li Rıza Uçan’ın adının karıştığı skandalları haberleştiren BirGün muhabiri İsmail Arı’ya dava açıldı.

Rıza Uçan’ın, AKP’li Güngören Belediyesi’nde Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığı dönemde M.Ş. isimli bir yurttaşı darbettiği iddia edilmişti. Skandalın ardından da Güngören Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Rıza Uçan açığa alındığı ve müfettiş görevlendirildiği” belirtilmişti.

Ancak Güngören Kaymakamlığı, Rıza Uçan ile dört belediye personeli hakkında soruşturma izni vermedi. Darbedildiğini ifade eden M.Ş. isimli yurttaş ise kaymakamlığın bu kararına itiraz etti. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi ise Güngören Kaymakamlığı’nın “Soruşturma izni verilmediği” şeklindeki kararı 6 Mart 2024’ta kaldırdı.

“ELLERİNİ ARKADAN TUTUP DARBETTİ”

Mahkeme kararında, M.Ş’nin iddialarına da şu şekilde yer verildi: “Uçan, sinkaflı sözler sarf etti ve talimat vererek M.Ş.’yi toplantıdan attırdı. Ardından güvenlik görevlisi alıkoyarak kamera odasına götürdü. M.Ş. burada 30-40 dakika bekletildi. Uçan, M.Ş.’nin boğazını sıkarak küfür etti. Bu sırada güvenlik görevlisi M.Ş.’nin ellerini arkada tuttu ve darbedildi.”

M.Ş. Olayın ardından darp raporu da alırken mahkemenin bu kararıyla Uçan’ın “Görevini kötüye kullandığı” gerekçesiyle yargılanmasının önü açıldı ve Uçan hakkında iddianame hazırlandı.

HEM UÇAN HEM M.Ş. YARGILANACAK

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Uçan ile belediye personeli Yücel Kılıçarslan’ın “Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle kasten basit yaralama ve tehdit” suçundan cezalandırılması istendi. Ayrıca M.Ş. isimli yurttaş hakkında da Uçan’a yönelik “Silahtan sayılabilecek aletle kamu görevlisine yönelik kasten yaralamaya teşebbüs” suçundan ceza istendi.

BİRGÜN MUHABİRİNE DAVA

Tüm bunları haberleştiren BirGün muhabiri İsmail Arı hakkında da Rıza Uçan’ın şikâyetiyle İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde, “Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret” suçunu işlediği gerekçesiyle dava açıldı. Arı, 7 Ocak 2025’te hakim karşısına çıkacak.