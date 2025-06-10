Bürokratik engeller aşılamadı

Ebru ÇELİK

Riskli yapılarıyla sık sık gündeme gelen ve İstanbul'un riskli bölgeleri arasında bulunan Eyüpsultan ilçesi, tapu ve kentsel dönüşüm sorunlarıyla gündemde. Karadolap Mahallesi’nde yaşayan halk, can güvenliklerinin hiçe sayıldığını ve bu konuda yetkililerin seslerini duymadığını söyledi.

23 Nisan’da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından korkuları büyüyen yurttaşlar, üçte iki çoğunlukla oluşturdukları yönetim aracılığıyla kentsel dönüşüm sürecini başlatmak istediklerini, ancak tapu kayıtlarındaki çelişkiler, imar planlarındaki eksiklikler ve bürokratik engeller nedeniyle süreci ilerletemediklerini söyledi.

SÖZLER TUTULMADI

Mahalledeki yaklaşık 350 malik adına BirGün'e konuşan Cenk Sezgi, yıllar öncesinden başlayan hukuksuz imar düzenlemeleri nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını söyledi. Sezgi, şunları söyledi: ‘‘1980'li yıllarda gecekondu bölgesi olan mahallemizde o dönem yürürlükte olan Gecekondu Yasası'na dayanılarak gecekondu sahiplerinden 'Tahsis Parası' adıyla büyük paralar toplanmış ve bu gecekondu sahiplerine tapu verileceği sözü verilmişti. Bunun için yasa gereğince belediye tarafından önce bir kooperatif kuruldu. Ardından kooperatif üyelerinden tapu tahsisi için paralar toplanıldı, bu yerler tapu dağıtımı sırasında belediye tarafından imar planlamasına tabi tutuldu. Ancak öyle hukuksuz bir imar planlaması yapıldı ki bedelini ödeyip sahip olduğumuz tapuların imar planında yollara cepheli parseller olması gerekirken belediye eliyle tamamen yasaya aykırı şekilde hiç bir yola bağlantısı olmadan parsel düzenlemesi yapıldı. Bugün itibariyle evlerimizin olduğu imar parsellerinin hiçbirinin yola cephesi bulunmamakta ve bu parsellerin neredeyse tamamının çevresi yeşil alan veya park yeri olarak çevrili durumda.’’

Yeni imar planlamasında mülkiyet haklarının kısıtlandığını söyleyen Ramazan Erdoğan da ilgili kurumlarla iletişime geçtiklerini ancak dönüş alamadıklarını anlattı. Çözümsüz bırakıldıklarını kaydeden Erdoğan, ‘‘Sorunun çözümü çok basit: Tapu belgelerimiz dikkate alınarak yasalara uygun şekilde yeniden yapılacak bir imar planlaması ile bu sorun çözülebilecekken hiç bir çalışma yapılmamaktadır. Biz yasaların uygulanmasını istiyoruz. Yıllar süreceğini bilsek bile gerekirse yargı yoluyla bu mücadelemizi sürdürmekte kararlıyız" dedi.