Burrsa'da mobilya imalathanesinde korkutan yangın

Bursa’nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir mobilya imalathanesinde yangın çıktı.

İnegöl’ün Kemalpaşa Mahallesi Ahmet Türkel Çevreyolu yanında faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde, saat 12.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa sürede çatıyı sararken, olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, bir saat süren çalışma sonucu yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle iş yerinde hasar meydana geldi.