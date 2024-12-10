Burs bir hafta yetmiyor

Üniversite öğrencileri, geçim derdini okul yıllarında yaşamaya başlıyor. Yükseköğrenim gören gençlerin pek çok ihtiyacı artan enflasyon nedeniyle giderek pahalılaşıyor. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise KYK burslarının 3 bin liraya çıkarıldığını açıkladı. Önceki gün Antep’te "Gençlerle Buluşma" programına katılan Erdoğan, üniversite öğrencilerine 2025 yılında verilecek burs miktarının Ocak ayı itibarıyla 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılacağını bildirdi.

ÇEVİRİ YAPARAK HARÇLIK ÇIKARIYORUM

Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a seslenerek, "Bu sene ne burs vereceğiz? Rakamı aldın benden" dedi. Bakan Bak da "3 bin lira dediniz efendim, aylık 3 bin lira" yanıtını verdi. Bunun üzerine, salondakilere "Nasıl, 3 bin lira iyi mi?" diye soran Erdoğan, "2 bin alınıyordu. Şimdi onu 3 bine yükselttik" ifadelerini kullandı. Böylece öğrenim bursu haftalık 700 TL, günlük ise 100 TL’ye denk gelecek.

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde üçüncü sınıf öğrencisi olan Eray Aytekin haftalık masrafının 2 bin TL dolayında olduğunu belirterek aylık burs tutarının yurt ücretini daha karşılamadığını söyledi. Üniversite yurdunda kaldığını belirten Aytekin aylık 5 bin TL yurt ücreti ödediğini ifade ediyor, “Yurt parasının dışında ailemden ayda 5-6 bin TL harçlık alıyorum. Derslerim yoğun olduğu için part-time çalışamıyorum ama çok sıkıştığım zamanlarda uzaktan çeviri işleri yaparak harçlığımı çıkarıyorum” diyor. Burs ve ailesinden aldığı katkı ile yemek ve yurt masraflarını karşılamaya çalıştığını belirten Aytekin, “Okul içerisindeki öğrenci dostu işletmeler kapatıldı. En ucuz yemek tavuk dürümdü o da birden 120 TL oldu. KYK bursu günde bir tavuk dürüme bile yetmeyecek” diyor.

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MALİYETİN YÜZDE 16’SINA YETİYOR

İPA’nın Kasım ayında yayımladığı Öğrenci Yaşam Maliyeti Araştırması’na göre özel yurtta kalan bir üniversite öğrencisinin yaşam maliyeti bir sene içerisinde yüzde 57,17 oranında artış göstererek aylık 22 bin 920 TL’ye yükseldi. Üç kişilik bir evde kalan bir öğrencinin aylık harcaması ise bir yıl içerisinde 12 bin 535 TL’den 18 bin 750 TL’ye yükseldi. 3 bin liralık KYK bursu ise bu maliyetin yalnızca yüzde 16’sına denk geliyor.