Burs için adli sicil şartı!

Haber Merkezi

Van Büyükşehir Belediyesinin JINKART ve Sosyal Kart uygulamasını iptal eden kayyım, öğrenci burslarını durdurdu, bursların devamı için öğrencilerden adli sicil belgesi istedi.

Kayyum Van Büyükşehir Belediyesi'ne atandığı 15 Şubat'tan beri, seçilmiş belediye yönetiminin aldığı kararları ve uygulamaya geçirdiği projeleri adım adım iptal ediyor. MA'nın haberine göre, Kayyum, Belediyenin ilçelere yapacağı su ve kanalizasyon ihalelerini iptalinin ardından, JINKART ve Sosyal Kart uygulamasını da iptal etti.

Projelerin ve sosyal belediyecilik uygulamalarının iptal edilmesi, kentte tepkilere neden olurken kayyum bu sefer öğrencilerin bursunun iptali için adım attı. Kayyum yönetimi, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) belediye yönetiminde kaldığı 2024 yılında, kent nüfusuna kayıtlı 2 bin üniversite öğrencisine verdiği aylık 4 bin TL bursun kesilmesi için ilk adımı attı. Kayyum atamasının ardından birçok öğrencinin belediyeden aldığı bursu kesilip bir çocuğunun ise bursu dondurulurken, kayyım yönetimi bu kez de bursun devam etmesi için öğrencilerden adli sicil belgesi şart koştu.

Kayyum yönetimi burs alan öğrencilere bursun devam etmesi için ya adli sicil belgesini sunmaları ya da başvuru sürecini yeniden başlatılması için yazı gönderdi. Bazı öğrencilere hiçbir bildirimde bulunulmadan ise bursları kesildi.