Burs yok, çalışma var!

Haber Merkezi

Artan enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında artık öğrenciler de geçinemez hale geldi. Burs ve kredi miktarlarının yetersizliği nedeniyle birçok öğrenci okumak için çalışmak zorunda kalıyor. AKP iktidarı da öğrencilerin temel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri burs vermek yerine, öğrencileri Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden çalışmaya teşvik ediyor.

Evrensel’in haberine göre, İzmir’de İŞKUR Gençlik Programı kapsamında kura ile belirlenen 1750 öğrenci Dokuz Eylül Üniversitesinde (DEÜ) istihdam edilecek. Programa çalışmak için başvuran öğrenci sayısının 5 bin 709 olduğu açıklandı. İŞKUR İl Müdürü Kadir Kabak, programa öğrencilerin yoğun ilgisinin bulunduğunu söyleyerek “Öğrencilere çalıştıkları her gün bin 83 TL cep harçlığı vereceğiz” dedi.