Bursa - 2 katlı binanın çatı katı alev alev yandı
Kaynak: DHA
BURSA'da, 2 katlı binanın çatı katı, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Osmangazi ilçesi Alacahırka Mahallesi Akın Sokak’ta bulunan 2 katlı binanın çatı katında dün gece saatlerinde yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören mahallelinin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.
Çatı katı kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)
Haber: Yiğithan HÜYÜK
Kamera: BURSA, (DHA)