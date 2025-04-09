Bursa - 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı

BURSA'da 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında çatı kullanılamaz hale geldi.

Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın çatısında dün gece saatlerinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Can kaybı ve yaralananın olmadığı yangında, çatı kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)

Haber: Yiğithan HÜYÜK

Kamera: BURSA, (DHA)