Bursa-Ankara yolu trafiğe kapatılıyor

Bursa-Ankara yolunun geçici olarak trafiğe kapatılacak. Yapılan duyuruda, kapanışın 1 Eylül Cuma saat 23.00 ile 2 Eylül Cumartesi saat 06.00, 2 Eylül Cumartesi saat 23.00 ile 3 Eylül Pazar saat 11.00'e kadar süreceği belirtildi.

Güncel 01.09.2023 20:08 Giriş: 01.09.2023 20:08

Güncelleme: 01.09.2023 20:14 Kaynak: Haber Merkezi

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