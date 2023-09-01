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Bursa-Ankara yolu trafiğe kapatılıyor

Bursa-Ankara yolunun geçici olarak trafiğe kapatılacak. Yapılan duyuruda, kapanışın 1 Eylül Cuma saat 23.00 ile 2 Eylül Cumartesi saat 06.00, 2 Eylül Cumartesi saat 23.00 ile 3 Eylül Pazar saat 11.00'e kadar süreceği belirtildi.

Güncel
  • 01.09.2023 20:08
  • Giriş: 01.09.2023 20:08
  • Güncelleme: 01.09.2023 20:14
Kaynak: Haber Merkezi
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Bursa-Ankara yolu trafiğe kapatılıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak asfalt yenileme çalışmaları sebebiyle Bursa-Ankara yolu, Bursa geliş istikameti Gürsu Kavşağı ile Kestel Kavşağı arasında geçici olarak trafiğe kapalı olacak. 

Yapılan duyuruda, kapanışın 1 Eylül Cuma saat 23.00 ile 2 Eylül Cumartesi saat 06.00, 2 Eylül Cumartesi saat 23.00 ile 3 Eylül Pazar saat 11.00'e kadar süreceği belirtildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları konusunda uyarıda bulundu.

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