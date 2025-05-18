Bursa- Arkadaşıyla şakalaşırken bıçaklandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde şakalaşırken arkadaşı M.A.T.’yi (17), bıçakla yaralayan S.Y. (17) gözaltına alındı.

Olay, saat 11.00 sıralarında İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi’ndeki bir dershanede meydana geldi. Ders arasında S.Y. ile arkadaşı M.A.T. şakalaşmaya başladı. Bu sırada S.Y. elindeki bıçakla şaka yaparken M.A.T.’yi bacağından yaraladı. Dershanenin yakınlarında bulunan özel sağlık merkezine giden M.A.T., iyk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.S.Y. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. (DHA)

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)