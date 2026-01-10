Bursa belediye başkanı kim ve Bursa'yı hangi parti kazandı? (2026 Güncel)
2024 yerel seçimlerinin en merak edilen illerinden biri olan Bursa'da seçimi hangi parti kazandı ve belediye başkanı kim oldu? Bursa'nın ilçelerinde 31 Mart 2024 yerel seçimleri hangi partiler kazandı? Tüm detaylar şöyle:
BURSA BELEDİYE BAŞKANI KİM, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?
Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 1962 yılında Bursa’nın Özlüce Mahallesi’nde doğdu. 1999 yılında Bursa Nilüfer Belediye Başkanı seçildi. Dört dönem üst üste Nilüfer’de belediye başkanlığı görevini yürüttü. 2019 yılında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olan Bozbey, az farkla seçimi kaybetti. 2024 yerel seçimlerinde yeniden CHP’nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak yarışan Bozbey, bu kez Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.
31 MART 2024 BURSA YEREL SEÇİM SONUÇLARI
Bursa'da yapılan yerel seçimleri CHP'nin adayı Mustafa Bozbey yüzde 47,62 oyla kazanarark belediye başkanı seçildi. AKP'nin adayı Alinur Aktaş yüzde 38,35 oy alarak ikinci, Yeniden Refah Partisi'nin adayı Sedat Yalçın ise yüzde 4,93 oyla üçüncü sırada kaldı.
BURSA'NIN İLÇELERİ HANGİ PARTİDE?
- Büyükorhan - AKP
- Gemlik - CHP
- Gürsu - AKP
- Harmancık - CHP
- İnegöl - AKP
- İznik - AKP
- Karacabey - İYİ Parti
- Keles - AKP
- Kestel - AKP
- Mudanya - CHP
- Mustafakemalpaşa - CHP
- Nilüfer - CHP
- Orhaneli - AKP
- Orhangazi - AKP
- Osmangazi - CHP
- Yenişehir - İYİ Parti
- Yıldırım - AKP
BURSA ESKİ BELEDİYE BAŞKANLARI LİSTESİ
- Ahmet Muhtar Bey – 1922–1923
- Hasan Sami Bey – 1923–1925
- Hasan Tahsin Bey – 1925
- Cemal Yağcıboyu – 1925–1927
- Şefik Lütfü Bey – 1927
- Mehmet Şükrü Bey – 1927–1928
- Teyfik Bey – 1928–1930
- Doktor Nazifi Şerif – 1930–1931
- Muhittin Dinçsoy – 1931
- Avukat Cemil Öz – 1934–1937
- Neşet Kiper – 1937–1940
- Sıddık Sami Arel – 1940–1942
- Edip Rüştü Akyürek – 1942–1946
- Fahri Batıca – 1946–1950
- Ferit Akçor – 1950
- Mehmet Urgangil – 1950–1952
- Ali Ferruh Yücel – 1951–1954
- Reşat Oyal – 1954–1960
- Kemal Bengü – 1963–1973
- İsmet Tavgaç – 1973–1977
- Mustafa Eroğlu – 1977–1980
- Mustafa Atak – 1980–1982
- Ekrem Barışık – 1982–1989
- Teoman Özalp – 1989–1994
- Erdem Saker – 1994–1999
- Erdogan Bilenser – 1999–2004
- Hikmet Şahin – 2004–2009
- Recep Altepe – 2009–2017