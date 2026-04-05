Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili seçim tarihi belli oldu: Belediye AKP'ye mi geçecek?

İçişleri Bakanlığı’nın 4 Nisan 2026 tarihli onayıyla görevden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey’in yerine vekil belirlenecek tarih belli oldu.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi 9 Nisan 2026 tarihinde saat 11.00’de toplanacak.

Toplantıda Belediye Başkan Vekili seçimi yapılacak.

MECLİSTE ÜYE DAĞILIMI CUMHUR İTTİFAKI LEHİNE

106 üyeli mecliste Cumhur İttifakı’nın toplam 59 üyesi bulunurken, CHP’nin 41 üyesi var. Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde partilere göre dağılım şöyle:

AKP: 50

CHP: 41

MHP: 8

İYİ Parti: 3

BBP: 1

Yeniden Refah Partisi: 1

Türkiye İttifakı Partisi: 1

Bağımsız: 1