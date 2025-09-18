Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey: “Bursa’yı masa başında değil, halkımızla birlikte yönetiyoruz”

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Başkan Bozbey Burada” projesi kapsamında İnegöl ilçesini üçüncü kez ziyaret etti. Bozbey, “Bursa’yı masa başında değil, halkımızla birlikte yönetiyoruz. Halkımızın beklentisi çok net. Şeffaflık, katılımcılık ve insana dokunan hizmetler. Biz de tam olarak bunu yapıyoruz” dedi.

Bozbey’in her 15 günde bir farklı bir ilçede vatandaşlarla buluşup talep ve önerilerini dinlemek, sorunları yerinde tespit edip hızlı çözümler üretmek amacıyla başlattığı “Başkan Bozbey Burada” projesi devam ediyor. Bozbey, proje kapsamında İnegöl ilçesini üçüncü kez ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.

Toplumun tüm kesimlerine ziyaret

Bozbey, ilk olarak İnegöl Kaymakamı Eren Arslan’ı makamında ziyaret etti. Mobilya sektörünün gelişimi, ilçedeki hava kirliliği ve içme suyu arıtma tesisine ilişkin görüşmelerin yapıldığı buluşmada, ilçenin kalkınması için atılacak adımlar değerlendirildi.

Bozbey, daha sonra İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret ederek Oda Başkanı Yavuz Uğurdağ ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Ziyarette, mobilya sektöründeki gelişmeler, fuar alanı ihtiyacı ve artan rekabetin yol açtığı sorunlar ele alındı.

Daha sonra İnegöl Meydan Taksi durağında esnafla bir araya gelen Bozbey, alın teriyle, emeğiyle geçimini sağlayan esnafın yanında olmaya; sorunlarına çözümler üretmeye ve her zaman destek vermeye devam edeceklerini dile getirdi.

Üreticilerin talepleri dinlendi

İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik ve yönetimini de ziyaret eden Bozbey, çiftçilerin sorunlarını dinleyerek çözüm önerilerini anlattı. Her zaman üreticinin yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini belirten Bozbey, üretimin gücüyle büyüyen Bursa’da çiftçileri de her geçen gün daha güçlü kılacaklarını vurguladı.

Sani Konukoğlu Konferans Salonu’nda İnegöl ilçesindeki muhtarlarla da buluşan Bozbey, vatandaşlardan iletilen talep ve sorunları dinledi. Muhtarlarla iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini belirten Bozbey, mahallelerin ihtiyaçlarını tek tek çözüme kavuşturacaklarını söyledi.

Bozbey, ziyaretlerin ardından İnegöl Heykel Meydanı’nda vatandaşların talep ve önerilerini dinleyerek konular özelindeki çalışma ve projelere ilişkin bilgi verdi.

“Çözümü için harekete geçtik”

Bir kentin masa başında değil, halkın arasında ve sahada yönetilebileceğini söyleyen Bozbey, yönetim anlayışlarının sorunları yerinde görmek, çözümü birlikte üretmek olduğunu belirtti. Haziran 2024’te Büyükorhan’da başlatılan “Başkan Bozbey Burada” projesi kapsamında şimdiye dek tüm ilçeleri toplamda 29 kez ziyaret ettiklerini dile getiren Bozbey, “Kadınlarla, gençlerle, büyüklerimizle, öğrencilerle, emeklimizle, çiftçilerle, esnaflarla bir araya geldik. Kaymakamlarımızla, belediye başkanlarıyla, muhtarlarımızla, sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarımızla aynı masada oturduk. Kimseyi ötekileştirmeden, son hemşehrimizi dinlemeden alandan ayrılmadık. Her talebi not aldık. Çözümü için harekete geçtik. Taleplerin ne kadarını yerine getirdiğimizi birlikte değerlendirdik. Böylece Bursalılarla belediyemiz arasında güçlü bir güven köprüsü kurduk. Halkımızın beklentisi çok net. Şeffaflık, katılımcılık ve insana dokunan hizmetler. Biz de tam olarak bunu yapıyoruz” diye konuştu.

“Tüm belediyemiz burada”

Kenti hep birlikte yönettiklerini belirten Bozbey, vatandaşlarla buluştukları otobüsün adeta mobil bir Büyükşehir Belediyesi binası olduğunu dile getirdi. Belediyeyi doğrudan halkın ayağına götürdükleri anlatan Başkan Bozbey, “Hemşehrilerimizin talep, öneri ve sorunlarını yüz yüze dinliyoruz. Altyapıdan ulaşıma, çevreden kültüre kadar tüm konularda doğrudan geri bildirim alıyoruz. Tüm belediyemiz burada” dedi.

Bozbey, buluşmalarda sağlık otobüsünde temel sağlık kontrollerinin ücretsiz yapıldığını belirterek, iş ve istihdam ofisinde ise iş arayanlara rehberlik yaptıklarını aktardı. Hizmetlerin ardından sıcak bir çay eşliğinde samimi sohbetler gerçekleştirdiklerini anlatan Bozbey, şöyle konuştu:

“Her 15 günde bir farklı bir ilçeye giderek, bu mobil hizmeti yaygınlaştırıyoruz. Belediyeyi, belediye binasına gelenlerle sınırlı değil, sokağındaki vatandaşa ulaşan bir yapı haline getiriyoruz. Biz, halkın içinde, halkla birlikte yönetmeye kararlıyız. Bunu Türkiye’de uygulayan ilk belediyeyiz. Bizden başka uygulayan da yok. Sizler, benim Bursa’ya olan sevgimi, sizlere verdiğim değeri biliyorsunuz. Sadece bir kent yöneticisi olarak değil, bazen bir ağabey, bazen bir kardeş, bazen bir arkadaş olarak her zaman yanınızda oldum. Yine yanınızda, aranızda olmaya devam edeceğim. Çünkü biz bu kenti birlikte yönetiyoruz. Bunu hiç kimse önleyemez. Siz olmadan olmaz. Sizin sesiniz olmadan geleceği birlikte kuramayız. Bu kentte yaşayan herkesin sözü, fikri, hayali bizim için değerlidir. Kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, çocuğuyla birlikte karar alıyoruz. Bursa'mıza güveniyorum.”

“Niye uzun yıllar İnegöllülere asbestli borulardan su içirdiniz”

İnegöl’de ihracat rakamlarının tekrar artacağına inandığını belirten Bozbey, çok önemli ürünlerin yetiştirildiği ilçede asbestli ve kanser üreten borulardan su içilmesine razı olmadığını dile getirdi. Göreve geldikten sonra boruların değiştirilmesi talimatını verdiğini anlatan Bozbey, “Altyapı yapmak cesaret işidir. O cesarette bizde var. Niye 20 yıldır bu cesaretin gösterilemediğini İnegöllüler sorgulayacak. Asbestli borulardan su içilmesine göz yumanları ve yummak isteyenleri İnegöllüler yargılayacak. Altyapı yaparken elbette sıkıntılar yaşanacaktır. Eski haline getirebilmek için özenle çalıştık. Aşama aşama çalışıldığı için gecikme oldu. İnegöllüleri düşünen bir Mustafa Bozbey var. İnegöllüleri düşündüğümüz için asbestli borulardan su içilmesini önlüyoruz. İnsanımızın kılına zarar gelmesini istemeyiz. Niye uzun yıllar İnegöllülere asbestli borulardan su içirdiniz? Bizler tüm aksaklıkları gidereceğiz. Halkımızın sağlıklı bir ortamda yaşamasını, temiz suya kolayca erişilmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.