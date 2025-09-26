Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey: “Çalışanlarımızın alın terinin yanındayız"

(BURSA) – Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası'nın (SODEMSEN) düzenlediği çalıştayda, “Çalışanlarımızın alın terinin yanındayız. Bunun yanında aidiyet duygusunun da en üst seviyede olmasını bekliyoruz” dedi.

SODEMSEN tarafından düzenlenen ‘Yerel yönetimlerde hak temelli yönetişim ve çalışma ilişkileri’ başlıklı eğitim ve çalıştay, Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi’nde yapıldı. Çalışan haklarının korunması ve yerel yönetimlerde sosyal adaletin güçlendirilmesi gibi başlıkların ele alındığı programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yerel yönetimlerde hak temelli hizmet anlayışının toplumun her kesimine eşit ve adil hizmet götürmek açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

"Yerel yönetimler, adaletin, eşitliğin, özgürlüğün ve katılımcılığın doğrudan adresidir"

Yürütülen tüm çalışmalarda hem çalışanların hem de kurumların hakkını koruyarak hareket ettiklerini vurgulayan Bozbey, şunları söyledi:

"Sendikalar, çalışanlara kurumsal aidiyeti de hissettirebilmelidir. Bu açıdan sendikaların çalışmalarını önemsiyoruz. Çalışanları, güvenceli bir yaşam sürmesi için koruyacağız. Bunun karşılığında kurumun sürdürülebilir olması için çalışanların da kurumu koruyacağı bir bilinci oluşturmalıyız. Yerel yönetimler, adaletin, eşitliğin, özgürlüğün ve katılımcılığın doğrudan adresidir. Çünkü kentler yalnızca binalardan, yollardan ibaret değildir. Kentler, insanlarıyla vardır. Kentler, içinde yaşayanların eşitliği, mutluluğu ile nefes alır. Çalışanların haklarını güvence altına almak; belediyelerimizi adaletin, eşitliğin ve katılımcılığın merkezi kılmak, bizim hak temelli yönetişim anlayışımızın özünü oluşturuyor."

"Eşit, adil, demokratik ve katılımcı bir geleceğin kapılarını aralayacağız"

Belediyelerin, kendi bünyesinde görev yapan on binlerce emekçiye karşı da sorumlulukları olan kurumlar olduğunu anlatan Bozbey, "Bizler yaklaşık 15 bin çalışanımızla büyük bir aileyiz. Daha önceden özel sektör tarafından yapılan birçok hizmetin kamu hizmeti olarak yapılmasını da sağladık. Biz çalışanımızın alın terinin yanındayız. Bunun yanında aidiyet duygusunun da en üst seviyede olmasını bekliyoruz. Çalışanlarımızın emeğine göre kamuoyundan iyi yada kötü dönüşler alıyoruz. Hep birlikte daha eşit, adil, demokratik ve katılımcı bir geleceğin kapılarını aralayacağız. Çalıştayın tüm kurumlara hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Program, soru-cevap bölümüyle sona erdi.