Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey: "Ulaşımı daha kaliteli, daha ulaşılabilir ve daha güvenli getirmek istiyoruz"

(BURSA) – Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Ulaşım Dairesi Başkanlığı personeliyle bir araya geldiği toplantıda, kentin yollarında yalnızca asfalt değil; emek, sorumluluk ve güven inşa ettiklerini söyledi. Bozbey, "Bursa’da ulaşımı daha kaliteli, daha ulaşılabilir ve daha güvenli getirmek istiyoruz. Bunu da çalışma arkadaşlarımızla birlikte gerçekleştireceğiz" dedi.

Bozbey, daha yaşanabilir ve ulaşılabilir bir Bursa hedefiyle 17 ilçede çalışan Ulaşım Dairesi Başkanlığı personeliyle kahvaltı programında bir araya geldi. Ulaşım Dairesi Başkanlığı Ek Hizmet Binası’ndaki buluşmada, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Tözün Bingöl, Ulaşım Dairesi Başkanı Rüştü Şanlı ve belediye personeli hazır bulundu.

Daha sonra Trafik Yönetim Merkezi’ni de ziyaret eden Bozbey, kent genelinde yapılan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

“Soğuk asfalt ve sathi kaplamayla ilgili çalışmalarımızı 350 kilometreye çıkarmayı hedefliyoruz”

Büyükşehir Belediyesi’nde görevli 15 bine yakın personelin büyük özveriyle hizmet ettiğini belirten Bozbey, 2025 yılını kurum olarak verimli geçirdiklerini söyledi. Yıl içerisinde 300 kilometreye yakın sadece soğuk asfalt uygulaması yapıldığını anlatan Bozbey, “Büyük oranda geçen seneden daha fazla asfalt tonajına yaklaştık. Önümüzdeki yıl özellikle soğuk asfalt ve sathi kaplamayla ilgili çalışmalarımızı 350 kilometreye çıkarmayı hedefliyoruz. Ulaşım konusundaki yatırımlarımız artarak devam edecek. Yeni projeler üzerinde de çalışıyoruz. Özellikle sathi kaplama işlemlerini Büyükşehir Belediyesi olarak bizzat yapıyoruz. Böylece tasarruf da sağlamış oluyoruz” diye konuştu.

"Hedefimiz araçların yaş ortalamasını 6-7’ye kadar düşürmek"

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki araç filosuna takviye yapmaya da devam ettiklerini dile getiren Bozbey, araçların yaş ortalamasını düşürmeyi hedeflediklerini vurguladı. 14,5 olan araç yaş ortalamasının takviyelerle ortalama 10’a kadar ineceğini anlatan Bozbey, “Hedefimiz araçların yaş ortalamasını 6-7’ye kadar düşürmek. Yeni araçlarla hem daha nitelikli işler yapılmış olacak hem de maliyetleri düşürmüş olacağız. Bursa’da ulaşımı daha kaliteli, daha ulaşılabilir ve daha güvenli getirmek istiyoruz. Bunu da çalışma arkadaşlarımızla birlikte gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.