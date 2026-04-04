Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey dahil 30 kişi tutuklandı

4 gün önce gözaltına alınan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in aralarında bulunduğu 57 kişi sabah saatlerinde tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 31 Mart'ta gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen Bozbey ile 56 kişinin savcılık sorguları tamamlandı.

SORUŞTURMAYA TUTUKLU İSİMLER EKLENDİ

Bu kişilerin dışında helen tutuklu olan ve aralarında Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de aralarında bulunduğu 7 zanlı, bu soruşturma kapsamında şüpheli olarak ifade verdi.

Savcılıkta ifadeleri alınan Mustafa Bozbey ve dahil 51 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Soruşturmada; Ramiz Bozbey, İldam Aydın Bozbey, Muhkim Demirtaş, Orhan Tosun, Naci Kale, Necati Eren, Aytunç Esendemirci, Bahri Atalay, Selda Nartop, Semih Atlı, Bahadır Ablay, Ersel Çakır, Fatih Salman, Hüseyin Gür, Mehmet Necati Çelebi, Metin Yaşar Çelik, Murat Hasan, Serkan Çağlar, Sertaç Aşlak, Tarık Tarım, Tolga Şen, Ümit İrven, Abdülkadir Alkan, Berat Göral, Doğan Gündüz, Fuat Bakgör, Yusuf Bakgör, Ferhat Bakgör, Faruk Bakgör, İhsan Rızvanoğlu, Muzaffer Rızvanoğlu, Mehmet Ziya Arslan, Naci Abay, Nevzat Güleneli, Orhan Çelebi, Sertaç Karaalp, Şener Arslan, Şevket İlhan, Yusuf Berat Rızvanoğlu, Zafer Arslan, Zafer Rızvanoğlu, Serkan Bayram, Batuhan Abay, Sırrı Aydın'ın da tutuklanması istendi.

BOZBEY DAHİL 30 KİŞİ TUTUKLANDI

Savcılık sorgusu yaklaşık 40 saat süren Bozbey'in sorgusu saat 09.00 civarında başladı. Bozbey hakkında 11.50 civarında tutuklama kararı verildi. Bozbey'in yanı sıra Hüseyin Gür, Serkan Çağlar, Sertaç Aşlak, Tarık Tarım, Mehmet Necati Çelebi, Tolga Şen, Ümit İrven tutuklanan isimler arasında yer aldı.

Bozbey'in eşi Seden Bozbey, kızı Side Bozbey ve kardeşi Ertan Bozbey ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Tutuklanması talep edilen Alper Biçer, Bahadır Ablay, Ersel Çakır, Metin Yaşar Çelik, Fatih Salman, Murat Hasan adli kontrolle serbest bırakılanlar arasında bulundu.

BOZBEY'DEN İLK MESAJ

Mustafa Bozbey, tutuklandıktan sonra sosyal medya hesabından paylaştığı ilk mesajında "Kimse umutsuzluğa kapılmasın, özgür günlerde yeniden buluşacağız" dedi.

NE OLMUŞTU?

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve Suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma, ‘Rüşvet’, ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma’ suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve tutuklu bulunan eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’in de aralarında bulunduğu 59 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Kararın ardından 31 Mart sabahı Mustafa Bozbey dahil 57 kişi gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı olan Ş.G. ve T.K'nin ise yurt dışında olduğu öğrenildi.

57 kişi için ek gözaltı süresi alınırken, ifade alma işlemlerinin tamamlanması ardından bugün adliyeye sevk edilmeleri bekleniyordu.

7 ŞİRKETE KAYYUM ATANDI

Öte yandan Mustafa Bozbey'in de aralarında bulunduğu 57 kişinin gözaltına alındığı soruşturma kapsamında, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) 7 şirkete dün (1 Nisan) kayyum olarak atandı.

Bursa 3. Sulh Ceza Hakimliğince alınan kararda, şüphelilerle firmalar arasındaki para transferleri, hesap uyumsuzlukları ve bazı şirketlerin "paravan" olarak kullanıldığına yönelik iddialar yer aldı.