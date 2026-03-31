Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey dahil 59 kişi hakkında gözaltı kararı
CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey dahil olmak üzere 59 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bozbey'in evinde arama yapıldığı ve telefonuna el konulduğu belirtildi. Bozbey'in eşi, kızının da aralarında olduğu bazı yakınları hakkında da gözaltı kararı olduğu ifade edildi.
CHP'li belediyelere yönelik operasyon ve soruşturma dalgası devam ediyor.
Halktv.com.tr'den İsmail Saymaz'ın aktardığına göre, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey dahil 59 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Gözaltı kararının ardından İstanbul, Bursa, Diyarbakır ve Balıkesir'de operasyonlar düzenlendi.
Bu kapsamda Bozbey'in evinde ve belediye binasında arama yapılıyor.
Soruşturma kapsamında Bozbey'in eşi ve kızı dahil olmak üzere çok sayıda yakını hakkında da gözaltı kararı verildiği aktarıldı.
Şu ana kadar 55 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.
Ayrıntılar geliyor...