Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey dahil 59 kişi hakkında gözaltı kararı

CHP'li belediyelere yönelik operasyon ve soruşturma dalgası devam ediyor.

Halktv.com.tr'den İsmail Saymaz'ın aktardığına göre, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey dahil 59 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltı kararının ardından İstanbul, Bursa, Diyarbakır ve Balıkesir'de operasyonlar düzenlendi.

Bu kapsamda Bozbey'in evinde ve belediye binasında arama yapılıyor.

Soruşturma kapsamında Bozbey'in eşi ve kızı dahil olmak üzere çok sayıda yakını hakkında da gözaltı kararı verildiği aktarıldı.

Şu ana kadar 55 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Ayrıntılar geliyor...