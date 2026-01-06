Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e saldırı girişimi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e yumruklu saldırı girişimi, polis ve zabıta tarafından engellendi.

Saldırgan olay yerinde gözaltına alındı.

Bozbey, bugün (6 Ocak Salı) Yıldırım ilçesine bağlı Değirmenönü Mahallesi’nde düzenlenen bir programa katıldı.

Başkan Bozbey'in konuşma yaptığı sırada bir grup, Bozbey'e saldırdı.

Saldırı girişimine Bozbey'in etrafındakiler müdahale etti.

Saldırı girişiminin ardından Bozbey'in güvenlik amacıyla bölgeden uzaklaştırıldığı ve programına kısa bir ara verdiği öğrenildi.

Saldırganlara olay yerinde bulunanlar da tepki gösterdi.

Olayın ardından Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yıldırım'da güvenlik önlemi aldı.

Saldırının sebebi henüz öğrenilemezken, saldırganlar polis tarafından gözaltına alındı.

Başkan Bozbey konuşmasının ardından alandan ayrıldı.

Edinilen bilgilere göre güvenli bir alana götürülen Bozbey ilerleyen saatlerde Değirmenönü’nde yurttaşlarla tekrar bir araya gelecek.

CHP BURSA İL BAŞKANI'NDA KINAMA MESAJI

Saldırı sonrası yazılı açıklama yapan CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ise şu ifadeleri kullandı:

"Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey’i hedef alan alçakça saldırı girişimini kınıyorum. Her hafta halk buluşmaları gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey'e yönelik bu saldırı girişimi aynı zamanda sosyal ve halkçı belediyeciliğe de yapılan bir saldırıdır. Hiçbir saldırı bizi yolumuzdan döndüremeyecektir. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey’e ve çalışma arkadaşlarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

BOZBEY: ŞAHSİ BİR OLAY OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM

Saldırı girişiminin ardından açıklama yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Bunun şahsi bir olay olduğunu düşünüyorum. Biz halkımızı kucaklamaya, Bursalılar ile buluşmaya, onların dertleriyle dertlenmeye, sokakta olmaya devam edeceğiz" dedi.

Saldırıda bulunan gruptan R.B. isimli eski meclis üyesi şahıs polis tarafından gözaltına alındı.