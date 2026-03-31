Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve aile üyeleri dahil 55 kişi gözaltında

CHP'li belediyelere yönelik operasyon ve soruşturma dalgası hız kesmeden devam ediyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de aralarında bulunduğu 55 kişi, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma, rüşvet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Bursa merkezli 5 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda Mustafa Bozbey'in eşi Seden Bozbey, kızı Side Bozbey Gürer, kardeşleri Ramiz ve Ertan Bozbey ile çok sayıda iş insanının da gözaltına alınanlar arasında bulunuyor.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Mustafa Bozbey, "suç örgütü lideri" olarak tanımlandı.

Açıklamada, söz konusu soruşturma kapsamında Nilüfer ilçesinde dönemin Nilüfer Belediye Başkanları Mustafa Bozbey ve Turgay Erdem ile bazı belediye çalışanlarının, "inşaat projelerinde rüşvet karşılığında usulsüz emsal artışları yaparak kendilerine ve proje sahiplerine maddi menfaat sağladıkları" öne sürüldü.

Açıklamanın şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü görevlilerince 31 Mart 2026'da aralarında suç örgütü lideri konumunda bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve Nilüfer Belediyesi Eski Başkanı Turgay Erdem'in de (tutuklu) bulunduğu 59 şüpheliye yönelik olarak Bursa merkezli toplam 5 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 55 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı, şüphelilere ait 51 ikamet, 23 adet şirket/iş yeri ve 1 adet vakıf adresi ile şüphelilerin kullanımında olan araçlarında arama ve el koyma işlemlerinin yanı sıra firari 4 şüpheli hakkında yakalama çalışmalarının devam ettiği, Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur."

AÇIKLAMA YAPMASINA İZİN VERİLMEDİ

Gözaltına alınan Bozbey ve ailesinin yaşadıkları evden polisler tarafından çıkarıldıkları ana ilişkin görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde Bozbey'in gazetecilere açıklama yapmasına izin verilmediği görüldü.

Gözaltına alınan Mustafa Bozbey'in açıklama yapmasına izin verilmedi!

Bozbey, 2019’da nilüfer belediye başkanlığı görevinden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olmak için ayrılmıştı.

GÖREVİNDEN 7 YIL ÖNCE AYRILDI

Mustafa Bozbey, 1999-2019 yılları arasında Nilüfer Belediye Başkanı olarak görev yapmıştı.

Bozbey 1999'da DSP'den, 2004, 2009, 2014 seçimlerinde ise CHP'den aday olarak Nilüfer'de seçimleri kazanmayı başarmıştı.

2019'da Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığına adaylığını koymak için görevinden ayrılan Bozbey, o yıl yapılan seçimi kazanamamıştı.

Bozbey, 5 yıl sonraki yerel seçimde ise Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmişti.

