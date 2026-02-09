Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Bozbey'den istifa edeceği iddiasına Atatürk'lü ve 6 Ok'lu yanıt

Sosyal medyada hakkında CHP'den edeceği ve hatta bazı hesapların istifa ettiğini iddia ettiği Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Bozbey, Mustafa Kemal Atatürk ve 6 Ok görseliyle bir paylaşım yaptı.

Sosyal medyadan paylaşım yapan Bozbey, şu ifadeleri kullandı:

"Ebedi önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği yolda Bursamız için çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz."

Ebedi önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği yolda Bursamız için çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/jUaR6vEkbZ — Mustafa Bozbey (@mustafabozbey) February 9, 2026

CHP BURSA İL BAŞKANI'NDAN PAYLAŞIM

CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş da istifa iddialarını takiben bir paylaşım yaptı. Yeşiltaş, "Bursa’mız için Mustafa Başkanımızla birlikte sosyal ve halkçı belediyecilik anlayışımızı kararlılıkla sürdüreceğiz!" dedi.

Yeşiltaş'ın açıklaması şöyle:

"#MustafaBozbey Cumhuriyet Halk Partili Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımızdır!

Biz dedikodularla değil, halkın iradesiyle yol alırız. #Bursa’mız için Mustafa Başkanımızla birlikte sosyal ve halkçı belediyecilik anlayışımızı kararlılıkla sürdüreceğiz!"