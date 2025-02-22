Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, karla mücadele için gece gündüz sahada

(BURSA) - Bursa’da ana arterlerde ve kırsal mahalle yollarında karla mücadele çalışmalarını gece gündüz sürdürerek sorunsuz ulaşımı sağlayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, alt ve üst geçitler, kaldırımlar ve metro girişlerindeki buzlanma olaylarına da anında müdahale ediyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, AKOM koordinasyonunda 17 ilçedeki bin 61 mahallede karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Kapanan mahalle yollarına ve ana arterlere anında müdahalede bulunan ekipler, gizli buzlanma ve karın aniden bastırması nedeniyle yaşanan kısa süreli sorunları ortadan kaldırdı. Dün gece 24.00’ten gündüz 12.00’ye kadar yürütülen karla mücadele çalışmaları kapsamında iki vardiya halinde toplam 460 personel, 65 iş makinası, 35 kar küreme, 21 kürekli tuzlama ekibi ve 38 araç ile kardan kapanan 235 mahalle yoluna müdahale edildi. An itibarıyla kapalı mahalle yolu bulunmazken, ekipler kar yağışının etkili olduğu bölgelerde küreme ve tuzlama çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Kent Estetiği Şube Müdürlüğü ekipleri de buzlanmaya karşı tuzlama, solüsyon ve küreme çalışmalarını sürdürüyor. Hafta içi 200 personelle çalışmalara katılan Kent Estetiği Şube Müdürlüğü, hafta sonu toplam 30 kişilik sekiz ayrı ekiple yaya hareketliliğinin yoğun olduğu cadde, meydan, bulvar, altgeçit, üstgeçit hastane girişleri, kaldırımlar ve ihbar gelen noktalar başta olmak üzere 73 farklı noktada buzlanma olaylarına müdahale ediyor.

Ekipler, 153 İhbar Hattı üzerinden gelen şikayetlere de hızla yanıt vererek çalışmalara destek sağlıyor.