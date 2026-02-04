Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Lokantaları'na yoğun ilgi

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği Kent Lokantaları'ndan bugüne kadar yaklaşık 350 bin kişi faydalandı, 8 binden fazla yemek ise ihtiyaç sahibi vatandaşlar için bırakıldı.

Ajans Haberleri
  • 04.02.2026 16:24
  • Giriş: 04.02.2026 16:24
  • Güncelleme: 04.02.2026 16:25
Kaynak: ANKA
Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Lokantaları'na yoğun ilgi

(BURSA)- Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği Kent Lokantaları'ndan bugüne kadar yaklaşık 350 bin kişi faydalandı, 8 binden fazla yemek ise ihtiyaç sahibi vatandaşlar için bırakıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi; Merinos Parkı, Vatan ve Yiğitler mahallelerindeki Kent Lokantaları'yla vatandaşların uygun fiyata ve sağlıklı yemeğe ulaşabilmesini sağlıyor. Hijyenik koşullarda hazırlanmış, besleyici ve lezzetli 4 kap yemek, yanında ekmeği ve suyu ile birlikte vatandaşlara 80 TL’den sunuluyor. Açıldıkları günden itibaren Kent Lokantaları'ndan yaklaşık 350 bin kişi faydalandı. Ayrıca 8 binden fazla askıda yemek bırakıldı.

Kent lokantalarından faydalanan vatandaşlar, uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirirken, kent genelinde lokanta sayısının artırılmasını talep etti.

BirGün'e Abone Ol