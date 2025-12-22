Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden çiftçiye çevreci destek

(BURSA) – Bursa Büyükşehir Belediyesi Tarım Peyzaj AŞ tarafından yaşama geçirilen "Eskiyi Getir, Yeniyi Götür" projesiyle 17 ilçede ömrünü tamamlamış plastik borular toplanarak yenileriyle değiştiriliyor.

Bursa’da çiftçiyi destekleyen projeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, üretici maliyetlerinin düşürülmesi, suyun verimli kullanılması ve bereketli toprakların yeniden hayat bulması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Parklardan ve terminalden toplanan plastik atıkları, Damla Sulama Boru Üretim Tesisi’nde (Tarım Plast Fabrikası) modern teknolojilerle işleyerek damla sulama borusu olarak çiftçinin hizmetine sunan Büyükşehir Belediyesi, geliştirdiği çevreci ve doğa dostu projelerle Türkiye’ye örnek oluyor.

Hem çiftçi hem çevre dostu

Tarım Peyzaj AŞ’nin hayata geçirdiği "Eskiyi Getir, Yeniyi Götür" projesiyle 17 ilçede ömrünü tamamlamış plastik borular toplanarak yenileriyle değiştiriliyor. Proje çerçevesinde kilosu 10 liradan hesaplanan plastik borular, yüzde 30 fire uygulanarak yeni damla sulama hortumu alımında çiftçiye sağlanan yüzde 50 hibe desteğine ek olarak fiyattan düşülüyor. Böylece üreticilerin yeni borulara çok daha uygun ve erişilebilir fiyatlarla ulaşması sağlanıyor.

110 bin kilogram plastik geri dönüşüme kazandırıldı

Böylece hem atıklar geri dönüşüm sürecine dahil ediliyor hem de üreticilere ekonomik katkı sağlanıyor. Proje kapsamında şimdiye kadar 110 bin kilogram hurda damla sulama borusu toplanarak geri dönüşüm sürecine kazandırıldı. Geri dönüşümü teşvik eden uygulamayla üreticilerde çevre bilincinin artırılması, hava ve toprak kirliliğine karşı duyarlılığın güçlendirilmesi ve modern sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.