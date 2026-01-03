Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden lodosun yol açtığı olumsuzluklara müdahale

(BURSA)- Bursa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde etkili olan şiddetli lodos nedeniyle meydana gelen olumsuzluklara anında müdahale etti.

Bursa'da etkili olan şiddetli lodos, kent genelinde çeşitli olumsuzluklara yol açtı. Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler, gelen ihbarlar doğrultusunda hızlı ve koordineli bir çalışma yürüterek olaylara müdahale etti. Toplam 50 ihbar kısa sürede değerlendirilerek gerekli çalışmalar gerçekleştirildi. İhbarların büyük bölümü ağaç devrilmesi, çatı, tabela, panel ve saç levhaların yerinden kopması, inşaat alanlarındaki geçici yapı elemanlarının risk oluşturması ile elektrik direklerinde meydana gelen hasarlardan oluştu. Olaylara, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Zabıta Dairesi Başkanlığı, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ve destek hizmetleri birimleri ile ilçe belediyeleri ve UEDAŞ koordinasyonunda müdahale edildi.



Beşyol Kentsel Dönüşüm alanı başta olmak üzere, Murat Hüdavendigar Bulvarı ile Yıldırım, Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde risk oluşturan alanlarda gerekli güvenlik önlemleri alınarak, tehlike oluşturan unsurlar kontrol altına alındı.