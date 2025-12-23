Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden özel bireylere istihdam desteği

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa İş Ofisi ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü iş birliğiyle "Özel Gereksinimli Bireylere İstihdam Projesi"ni hayata geçirdi. Özel gereksinimli bireylerin ekonomik bağımsızlık kazanmasını ve üretken bireyler olarak sosyal hayata katılımlarının artırılmasını amaçlayan proje kapsamında "İş Koçluğu Programı" da yürütüldü.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği istihdam projesiyle özel gereksinimli bireylerin de hem iş hayatında yer almalarına hem de mesleki becerilerini geliştirmelerine yardımcı oluyor. Engelli bireylerin iş hayatında bağımsız ve başarılı olabilmesi için kapsamlı bir eğitimden geçen iş koçları, "İş Koçluğu Programı" kapsamında bireyin işe yerleşmesinden bağımsızlaşmasına kadar tüm süreci profesyonel bir şekilde yönetebilecek yetkinliğe ulaştı.

Proje çerçevesinde BURFAŞ tesislerinde staj gören özel gereksinimli bireyleri ziyaret eden iş koçları, birebir görüşme gerçekleştirerek çalışma süreçleri, ihtiyaçları ve güçlü yönlerini değerlendirirken, kalıcı istihdama geçişlerini destekleyen hizmetleri de aktardı.

Engelli İstihdam Projesi Engelli İş Koçu Sinem Küçüksarı, proje kapsamında ilk kurumsal desteğin BURFAŞ tarafından sağlandığını, bu sayede 8 özel gereksinimli stajyerin istihdam sürecine dahil edildiğini aktardı.

Engelli İstihdam Projesi Engelli İş Koçu Ersel Topçu da istihdam sürecine ilişkin bilgi almak ve istihdam başvurularını oluşturmak isteyenlerin Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi’ndeki Bursa İş Ofisi'ni ziyaret edebileceğini belirtti.

Engeller sevgiyle aşılıyor

Merinos Parkı’ndaki BURFAŞ B Kafe’de stajyer barista olarak görev yapan 16 yaşındaki Ümit Hazar, barista önlüğünü giyerek personelle birlikte siparişleri titizlikle hazırlıyor. B Kafe’de staj yapmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Hazar, kafeye gelen vatandaşlardan da takdir topluyor.

BUSKİ Sosyal Tesisi BURFAŞ restoranında stajyer mutfak görevlisi olarak görev yapan 17 yaşında Arda Can Yılmazer ise günlük yemek menülerinin hazırlanmasında personele yardımcı oluyor. Teorik ve pratik bilgi alan Yılmazer, gösterdiği azimle mutfaktaki engelleri tek tek aşıyor. Tesislerde herkesin kendisine yardımcı olduğunu belirten Yılmazer, mutfakta bulunmaktan büyük keyif aldığını dile getirdi.

Kültürpark’taki BURFAŞ B Kafe’de stajyer barista olarak çalışan 18 yaşındaki Kamil Sezen, içecekleri ve yiyecekleri özenle hazırlayarak müşterilere sunuyor. Bu Kafe’de staj yapmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Sezen, birçok insanla tanıştığını ve bunun da kendisini iyi hissettirdiğini söyledi.

Mehmet Torun Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencisi özel bireyler, haftanın üç günü BURFAŞ tesislerinde staj yaparak kişisel gelişimlerini sağlıyor.