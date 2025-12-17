Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden uluslararası sertifikalı eğitim programı

(BURSA)- Dijital dönüşüm hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, "Uluslararası Sertifikalı Dijital Eğitim Programı" başlatıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kent Akademisi aracılığıyla Uluslararası Sertifikalı Dijital Eğitim Programı düzenliyor. Cisco Networking Academy iş birliğiyle gerçekleştirilecek program kapsamında katılımcılara; bilgisayar ağlarının temel yapısı, ağların çalışma prensipleri, temel ağ donanımlarının yapılandırılması ile küçük ve orta ölçekli ağların yönetimi konularında teorik ve uygulamalı bilgiler verilecek.

50 farklı bilişim ve dijital yetkinlik odaklı eğitim programı

Programa, temel düzeyde bilişim teknolojileri ve bilgisayar kullanımı bilgisine sahip adaylar arasından mülakat yapılarak katılımcı kabul edilecek. Programı başarıyla tamamlayanlar, uluslararası geçerliliğe sahip Cisco Networking Academy sertifikasının yanı sıra Bursa Kent Akademisi onaylı katılım belgesi almaya hak kazanacak. Ayrıca Bursa Kent Akademisi tarafından ağ teknolojileri, bilgisayar donanımı, dijital farkındalık, işletim sistemleri, yazılım ve siber güvenlik alanları başta olmak üzere yaklaşık 50 farklı bilişim ve dijital yetkinlik odaklı eğitim programı da vatandaşların erişimine sunulacak.

Detaylı bilgi için 'akademi.bursa.com.tr' adresi ziyaret edilebiliyor.